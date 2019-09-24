Автопробег «Суворов» стартовал из города Варезе по Италии и Швейцарии

Автопробег «Суворов» стартовал из города Варезе в Италии. Первая остановка — в швейцарском городе Локарно на озере Лаго Маджоре. Затем участники поднялись на перевал Сен-Готард, а потом поехали в город Андерматт. После памятных мероприятий у Чертова моста участники отправятся на Фирвальдштетское озеро. Среда — день отдыха, чтобы накопить силы на последний марш-брокок. Финиш запланирован на 26 сентября — четверг в городе Линталь у музея Суворова.