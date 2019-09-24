Два человека ранены во время стрельбы в сенате Гаити

Два человека получили ранения в результате стрельбы во время церемонии голосования в сенате по кандидатуре премьер-министра Гаити Фрица Уильяма Мишеля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал «Аити либр».

По предварительным данным, ранения получили фотограф агентства Associated Press и сотрудник аппарата сената. Стрельбу из пистолета открыл один из сенаторов.

Президент Гаити Жовенель Моиз назначил Фрица Уильяма Мишеля премьер-министром в конце июля, однако церемония вступления в должность была сорвана.

В апреле неизвестный открыл стрельбу у посольства США на Гаити. Также в апреле в столице Гаити, Порт-о-Пренсе, неизвестные расстреляли толпу людей, которая ожидала общественный транспорт. В результате нападения восемь человек погибли, еще 12 получили ранения.