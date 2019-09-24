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Пассажиров метро в Петербурге вывели из вставших в тоннеле поездов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Движение по Правобережной (четвертой) линии метро Санкт-Петербурга приостановили.

Как сообщила пресс-служба городской подземки в понедельник, 23 сентября, сбой произошел после падения пассажира на рельсы. В результате инцидента мужчина погиб.

После происшествия несколько поездов встали в тоннеле. Пассажиров, которые оказались заблокированы под землей, вывели из метро, передает РЕН ТВ.

После 20-минутного перерыва движение поездов полностью восстановили.

Аналогичный инцидент произошел в московском метро 11 сентября на красной ветке. На станции «Университет» на рельсы упал пассажир, из-за чего движение поездов было приостановлено.

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