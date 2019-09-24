Пассажиров метро в Петербурге вывели из вставших в тоннеле поездов
Движение по Правобережной (четвертой) линии метро Санкт-Петербурга приостановили.
Как сообщила пресс-служба городской подземки в понедельник, 23 сентября, сбой произошел после падения пассажира на рельсы. В результате инцидента мужчина погиб.
После происшествия несколько поездов встали в тоннеле. Пассажиров, которые оказались заблокированы под землей, вывели из метро, передает РЕН ТВ.
После 20-минутного перерыва движение поездов полностью восстановили.
Аналогичный инцидент произошел в московском метро 11 сентября на красной ветке. На станции «Университет» на рельсы упал пассажир, из-за чего движение поездов было приостановлено.