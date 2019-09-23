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Певицу Ирину Богачеву похоронили в Санкт-Петербурге

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Похороны оперной певицы Ирины Богачевой прошли на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге. Гражданская панихида состоялась в понедельник, 23 сентября, в Белом фойе исторической сцены Мариинского театра. Его солисткой Богачева была с 1965 года.

В траурной церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров, члены правительства города, почетные граждане, деятели культуры и искусства, передает телеканал «78». Ирина Богачева скончалась 20 сентября на 81-м году жизни в одной из петербургских больниц.

На сцене Мариинского театра певица исполнила около 30 ролей. Одна из самых известных последних ее партий — графиня в «Пиковой даме». Богачева выступала в таких крупных оперных театрах мира, как Ла Скала (Милан), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Опера Бастилии (Париж), Ковент-Гарден (Лондон).

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