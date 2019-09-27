Спортивные выходные с «Известиями»

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему не может восстановиться в правах после отстранения из-за допинговых скандалов. В начале этой недели IAAF вновь продлила санкции, что окончательно лишило российских спортсменов шансов принять участие в предстоящем чемпионате мира под собственным флагом. Тем не менее 22 легкоатлета были допущены до соревнований в Катаре в нейтральном статусе. Некоторые из них поборются за медали уже в первые дни чемпионата. В пятницу несколько россиян примут участие в квалификации. В частности, наша главная звезда Мария Ласицкене, двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту и фаворит предстоящих баталий в Дохе. Анжелика Сидорова, Ольга Муллина и Алёна Лутковская примут участие в прыжках с шестом — у них финал уже в воскресенье. Метательницам молота Елизавете Царёвой и Софии Палкиной в случае прохода в решающую стадию предстоит борьба за пьедестал уже в субботу. Наконец, Алексей Фёдоров в пятницу попробует через квалификацию в тройном прыжке пройти в финал, намеченный на воскресенье.

27 сентября, квалификации: 16:40, метание молота, женщины; 17:30, прыжки с шестом, женщины, квалификация; 18:40, прыжки в высоту, женщины; 19:25, тройной прыжок, мужчины. 28 сентября, 19:25, метание молота, женщины, финал. 29 сентября, финалы: 20:40, прыжки с шестом, женщины; 21:45, тройной прыжок, мужчины. Арена «Халифа» (Доха, Катар). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Арена»

«Формула-1». Гран-при России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков «Формула-1» в Сочи

Даниил Квят проведет первый домашний этап после возвращения в «Королевские гонки». В последний раз 25-летний пилот участвовал в заездах в Сочи весной 2017-го. Годом ранее именно неудача на домашнем автодроме стала началом конца карьеры пилота в основной команде системы «Ред Булла» и его отправки в «Торо Россо», вторую конюшню австрийского концерна. Теперь «обновленный» Квят, побывавший в этом сезоне на подиуме в Германии, попытается проявить себя на глазах у отечественной публики.

27 сентября: 11:00; 15:00, свободная практика. 28 сентября: 12:00, свободная практика; 15:00, квалификация. 29 сентября: 14:10, гонка. «Сочи Автодром» (Сочи, Россия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Футбол. Чемпионат России. «Локомотив»–«Зенит»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Олимп Суперкубок России, «Зенит» - «Локомотив»

В субботу в Черкизово сойдутся победители двух последних чемпионатов России и две лучшие команды прошлого сезона, одна из которых — «Локомотив» — еще и действующий обладатель Кубка России. Сейчас «Зенит» лидирует в национальном первенстве, но красно-зеленые отстают всего на три очка и в случае победы догонят сине-бело-голубых. «Железнодорожники» и питерцы в нынешнем розыгрыше РПЛ считаются главными претендентами на золото, поэтому их грядущее противостояние можно назвать центральным не только в туре, но и во всем первом круге.

28 сентября, 19:00. Стадион «РЖД Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Торпедо»–ЦСКА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Матч хоккей КХЛ ЦСКА - Торпедо

Звездный состав и успехи последних двух сезонов — участие в финале Кубка Гагарина в 2018 году и победа в нём через год — делают любой матч ЦСКА в КХЛ интригующим зрелищем. Особенно когда ему противостоит столь веселая команда, как «Торпедо». Нижегородцы уже два раза порадовали болельщиков фантастическими камбэками — вырвали победу в овертайме у «Йокерита» (6:5), проигрывая 1:4 к концу второго периода, потерпели поражение от «Сочи» (4:5), отыгравшись с 0:4 за три с половиной минуты до финальной сирены. При этом подопечные Дэвида Немировски уже обыгрывали в этом сезоне дома ЦСКА в овертайме (2:1) и сейчас преследуют армейцев, идя позади них на четвёртом месте в таблице Западной конференции. Стоит ожидать, что и сейчас «Торпедо» окажет красно-синим серьезное сопротивление.

27 сентября, 19:30. КРК «Нагорный» (Нижний Новгород). Прямая трансляция на «КХЛ ТВ»

Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Отборочный матч. Швейцария–Россия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Сборная России по гандболу

В августе легендарный тренер Евгений Трефилов по состоянию здоровья покинул пост наставника нашей команды. Специалиста, в 2016 году приведшего российских девушек к победе на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, сменил испанец Амброс Мартин. Во вторник сборная России провела первую игру под его руководством. Действующие олимпийские чемпионки обыграли дома команду Словакии (34:15). Теперь им предстоит выезд в Швейцарию. В случае успеха там наша сборная станет фаворитом в борьбе за путевку на чемпионат Европы, который пройдёт в декабре следующего года. Нашим останется провести еще четыре встречи — с теми же представительницами Словакии и Швейцарии, а также два матча с командой Сербии.

29 сентября, 18:00. Mobiliar Arena (Гюмлиген, Швейцария). Прямая трансляции на «Матч! Арена»