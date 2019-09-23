Рыболовный фестиваль прошел под Рязанью

Фестиваль «Перловка» на озере Жидень под Рязанью собрал рыбаков, которые соревновались в фидерной и спиннинговой ловле. На берегу прошла выставка палаток, рыболовные магазины представили свою продукцию. Рядом организовали тест-драйвы полноприводного автомобиля, электроскутеров и электровелосипедов.

В обед всех рыбаков и гостей фестиваля накормили перловой кашей с мясом и грибами. Лучшим среди фидеристов в утренней ловле стал Виктор Якунин, в дневном турнире по спиннинговой ловле чемпионом стал Сергей Павловский, сумевший поймать несколько щук. РИА «7 новостей».

В завершение фестиваля «Перловка» состоялось награждение лучших рыбаков и концерт кавер-группы «MangoBits».