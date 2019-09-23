Трамп поддержал идею Джонсона о заключении новой ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп положительно оценил идею премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заключить новую сделку по иранской ядерной программе. Об этом американский лидер заявил в понедельник, 23 сентября, на полях Генассамблеи ООН.

«Борис — мой друг, очень умный, он хочет заключить новую сделку, потому что предыдущая исчерпала себя за очень короткое время. Деньги были потеряны», — сказал Трамп, имея в виду Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, из которого США вышли.

«Я очень уважаю Бориса и совершенно не удивлен, что он был первым, кто вышел и предложил это», — цитирует Трампа Reuters.

Ранее Джонсон в интервью Sky News заявил, что «пора двигаться вперед и заключить новую сделку» по иранской ядерной программе.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение части своих обязательств по документу.