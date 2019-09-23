Прямой эфир
Сюжет:

Трамп поддержал идею Джонсона о заключении новой ядерной сделки с Ираном

0
Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп положительно оценил идею премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заключить новую сделку по иранской ядерной программе. Об этом американский лидер заявил в понедельник, 23 сентября, на полях Генассамблеи ООН.

Арабская связь: почему США не начнут военную кампанию против Ирана
Вместо этого Вашингтон ограничится введением финансовых санкций

«Борис — мой друг, очень умный, он хочет заключить новую сделку, потому что предыдущая исчерпала себя за очень короткое время. Деньги были потеряны», — сказал Трамп, имея в виду Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, из которого США вышли.

«Я очень уважаю Бориса и совершенно не удивлен, что он был первым, кто вышел и предложил это», — цитирует Трампа Reuters.

Ранее Джонсон в интервью Sky News заявил, что «пора двигаться вперед и заключить новую сделку» по иранской ядерной программе.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение части своих обязательств по документу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД Ирана назвал провальной санкционную политику США
Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019