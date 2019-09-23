Конкурс детских рисунков о спорте проведут в Тверской области

С 1 октября в Тверской области начнётся региональный этап Всероссийского конкурса детских рисунков «Спорт глазами детей» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Мероприятие нацелено на изучение школьниками истории спорта, повышение уровня информированности в области физической культуры и спорта, вовлечение детей в физкультурно-спортивную деятельность. Об этом пишут Тверские ведомости.

Конкурс проводится среди школьников младших классов в возрасте от 6 до 11 лет. Для участия в конкурсе ребенок должен нарисовать рисунок, посвященный теме федерального проекта «Спорт - норма жизни».