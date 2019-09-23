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Фестиваль колокольного искусства прошел в Орловской области

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Фестиваль колокольного искусства и музыки впервые прошел в Болхове Орловской области в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября. В нем приняли участие звонари из Москвы, Архангельска, Костромы, Нижнего Новгорода, Суздаля, Мурома, Орловской области.

На городской площади были организованы мастер-классы для взрослых и детей. Основная программа фестиваля началась с музыкального флешмоба с маленькими колокольчиками, пишет InfoOrel.ru. Кульминацией стал уникальный одновременный 3D-звон трех главных колоколен.

В конце XIX века в Болхове действовало почти 30 храмов. Сейчас власти региона совместно с Орловской митрополией ведут работу по их возрождению.

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