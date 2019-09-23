Прямой эфир

Крупнейший европейский лоукостер подал заявку на полеты в Россию

0
Фото: commons.wikimedia.org/Ronnie Macdonald
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair, а также британская авиакомпания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты в Россию. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, оператор петербургского аэропорта Пулково) Леонид Сергеев.

Сергеев отметил, что за счет этих лоукостеров к 2025 году планируется привлекать в Санкт-Петербург до 6 млн новых туристов ежегодно.

По его словам, заявку на полеты из Петербурга в США подавала еще одна авиакомпания из СНГ, однако что это за компания, Сергеев не уточнил.

Как отмечает издание, российское правительство планирует запустить в аэропорту Пулково в тестовом режиме седьмую степень «свободы воздуха». Это означает, что зарубежные авиакомпании смогут осуществлять рейсы из Петербурга в третьи страны без посадки на территории страны их происхождения.

27 августа сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала переговоры с Казахстаном и Белоруссией о создании в этих странах лоукостеров. Как пояснил глава ведомства Игорь Артемьев, это позволило бы развить низкобюджетный сегмент авиаперелетов и повысить конкуренцию внутри него.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аэропорт для лоукостеров предложили построить в Клину
В Пулково впервые приземлился Airbus A350

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019