Крупнейший европейский лоукостер подал заявку на полеты в Россию

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair, а также британская авиакомпания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты в Россию. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, оператор петербургского аэропорта Пулково) Леонид Сергеев.

Сергеев отметил, что за счет этих лоукостеров к 2025 году планируется привлекать в Санкт-Петербург до 6 млн новых туристов ежегодно.

По его словам, заявку на полеты из Петербурга в США подавала еще одна авиакомпания из СНГ, однако что это за компания, Сергеев не уточнил.

Как отмечает издание, российское правительство планирует запустить в аэропорту Пулково в тестовом режиме седьмую степень «свободы воздуха». Это означает, что зарубежные авиакомпании смогут осуществлять рейсы из Петербурга в третьи страны без посадки на территории страны их происхождения.

27 августа сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала переговоры с Казахстаном и Белоруссией о создании в этих странах лоукостеров. Как пояснил глава ведомства Игорь Артемьев, это позволило бы развить низкобюджетный сегмент авиаперелетов и повысить конкуренцию внутри него.