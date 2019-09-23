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Музей в Курской области станет местом для молодежных мероприятий

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В Железногорске Курской области завершена реконструкция музея истории Михайловского ГОКа. Была заменена экспозиция, выделены отдельные помещения под хранилища и организован зал для проведения мероприятий с жителями города.

Планируется, что музей станет открытой площадкой для молодежи. Здесь будут проводить дискуссии, форумы школьников, студентов колледжей, волонтеров, участников культурных и общественных проектов, пишет «Курская правда».

Напомним, в Курске решили создать Театральный музей. Первые экспозиции жители и гости города смогут увидеть уже в этом году. Об этом рассказала в июне председатель комитета по культуре Курской области Елена Яковлева. Часть экспозиции будет создаваться совместно с Государственным центральным театральным музеем им. А.А. Бахрушина.

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