После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских

Одиннадцать полицейских в Анапе были уволены или привлечены к ответственности после проверки по скандальному уголовному делу о понуждении к действиям сексуального характера несовершеннолетней волейболистки из Московской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю в понедельник, 23 сентября.

Так, четверо сотрудников патрульно-постовой службы полиции были уволены по отрицательным мотивам, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Также уволены начальник ОМВД по Анапе и его заместитель. Замначальника — начальник полиции ОМВД по городу получил предупреждение о неполном служебном соответствии. Кроме того, были наказаны два члена руководящего состава ГУ МВД по краю.

По данным агентства, преступление произошло в ночь на 26 августа на пляже Витязево под Анапой, где проходил финал чемпионата России по волейболу. По данным следствия, в ту ночь полицейские задержали на пляже пару влюбленных — 17-летнюю девушку и ее совершеннолетнего парня. Юношу отпустили, а девушку стали принуждать к сексу, угрожая административной ответственностью за нахождение ночью в общественном месте без родителей. Позже стало известно, что пострадавшая — это подмосковная волейболистка.

СУ СК по Краснодарскому краю возбудил дело по ч. 2 ст. 133 УК РФ «Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера».

Сотрудников правопорядка уволили из правоохранительных органов, а затем 27 августа поместили в СИЗО. Если вина сотрудников правопорядка будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы.