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Подросток в Татарстане вымогал у детей деньги в школе

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Стали известны подробности нападения 13-летнего школьника на женщину во дворе школы № 37 в Нижнекамске. Как выяснили полицейские, ранее подросток встретил 7-летнего мальчика и потребовал у него 300 рублей. Мать ребенка 19 сентября пыталась поговорить с вымогателем, рассказали в УМВД по Татарстану.

Женщина пригрозила рассказать о произошедшем его родителям. После этого парень схватил ее за волосы и ударил в лицо, передает Inkazan.ru. Установлено, что подросток на протяжении долгого времени вымогал деньги у школьников младших классов.

Подозреваемый проживает в полной семье, отец мальчика состоит на учете за бытовые преступления. Сам ребенок поставлен на наблюдение с диагнозом «смешанное расстройство учебных навыков». Решается вопрос о передаче материалов дела в следственный комитет.

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