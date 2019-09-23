Лейбористы пообещали британцам четырехдневную рабочую неделю

Лейбористская партия Великобритании пообещала в случае своей победы на парламентских выборах ввести четырехдневную рабочую неделю. Об этом 23 сентября заявил «теневой» министр финансов Джон Макдоннелл на ежегодной конференции лейбористов.

По его словам, британцы работают больше часов в неделю, чем жители других европейских стран, за исключением Греции и Австрии. По данным Sky News, этот показатель в среднем составляет 37,1 часа за пять дней, по данным BBC — 42,5 часа.

Макдоннелл утверждает, что количество часов уже давно не влияет на производительность труда, поэтому «пришло время исправить это», ведь «мы должны работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать». «Теневой» министр пообещал, что за переходом не последует сокращения зарплат.

«Следующее лейбористское правительство введет в действие изменения, необходимые для сокращения средней полной занятости граждан Великобритании до 32 часов в неделю в течение следующего десятилетия», — заявил он.

Четырехдневка станет возможна, если Британия откажется от директивы Евросоюза о рабочем времени, согласно которой максимальная продолжительность рабочей недели составляет 48 часов. Данным вопросом займется специально созданная комиссия.

Также Макдоннелл выступил за запрет так называемых трудовых контрактов с нулевым количеством рабочих часов, при заключении которых работодатель не обязан гарантировать работнику минимальное количество рабочих часов, пишет «РИА Новости». Кроме того, он предложил предоставлять сотрудникам полные права с первого дня на новом месте работы.

В России также задумываются над внедрением четырехдневной рабочей недели. Впервые такую возможность допустил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в начале июля. По его словам, необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту, однако эксперты пророчат спад производительности труда.