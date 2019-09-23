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Лейбористы пообещали британцам четырехдневную рабочую неделю

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Лейбористская партия Великобритании пообещала в случае своей победы на парламентских выборах ввести четырехдневную рабочую неделю. Об этом 23 сентября заявил «теневой» министр финансов Джон Макдоннелл на ежегодной конференции лейбористов.

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По его словам, британцы работают больше часов в неделю, чем жители других европейских стран, за исключением Греции и Австрии. По данным Sky News, этот показатель в среднем составляет 37,1 часа за пять дней, по данным BBC — 42,5 часа.

Макдоннелл утверждает, что количество часов уже давно не влияет на производительность труда, поэтому «пришло время исправить это», ведь «мы должны работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать». «Теневой» министр пообещал, что за переходом не последует сокращения зарплат.

«Следующее лейбористское правительство введет в действие изменения, необходимые для сокращения средней полной занятости граждан Великобритании до 32 часов в неделю в течение следующего десятилетия», — заявил он.

Четырехдневка станет возможна, если Британия откажется от директивы Евросоюза о рабочем времени, согласно которой максимальная продолжительность рабочей недели составляет 48 часов. Данным вопросом займется специально созданная комиссия.

Также Макдоннелл выступил за запрет так называемых трудовых контрактов с нулевым количеством рабочих часов, при заключении которых работодатель не обязан гарантировать работнику минимальное количество рабочих часов, пишет «РИА Новости». Кроме того, он предложил предоставлять сотрудникам полные права с первого дня на новом месте работы.

В России также задумываются над внедрением четырехдневной рабочей недели. Впервые такую возможность допустил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в начале июля. По его словам, необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту, однако эксперты пророчат спад производительности труда.

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