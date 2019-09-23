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Ura.ru сообщило о пропаже своего журналиста в Екатеринбурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Журналист службы информации информагентства Ura.ru Александр Поздеев пропал в Екатеринбурге. О его исчезновении заявило само агентство в понедельник, 23 сентября.

«Днем, ориентировочно в промежутке 14:00–15:00, он выехал из дома на работу, с этого времени информации о его местонахождении нет, телефоны, по которым с ним можно было бы связаться, отключены», — говорится в сообщении Ura.ru. Уточняется, что серебристый автомобиль Renault Logan сотрудника СМИ мог находиться в районе улицы Большакова, центра города или парка имени Маяковского. Но в городском отделе ГИБДД в понедельник не фиксировали аварий с участием похожих автомашин, а в больницы Екатеринбурга не поступало пациентов с такими данными.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил «Интерфаксу-Урал», что был лично знаком с пропавшим еще до его работы в информагентстве. По его словам, Поздеев был порядочным, профессиональным и пунктуальным журналистом, вовремя являлся на работу. «Ситуация по меньшей мере странная», — добавил он, подчеркнув, что полиция проводит проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение. Ситуация находится на контроле руководства УМВД по Екатеринбургу.

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