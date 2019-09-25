Северное влияние: самые высокие пенсии получают на Чукотке

Чукотский автономный округ возглавил рейтинг субъектов РФ с наибольшим размером пенсий. Это следует из данных ПФР по итогам первого полугодия, с которыми ознакомились «Известия». Самые высокие размеры выплат традиционно приходятся на северные регионы страны, где пенсии назначаются с учетом повышающих коэффициентов, пояснили в фонде.

Информацию о средних размерах пенсий в регионах ПФР представил в Росстат для бюллетеня «Статистическое обозрение» по итогам января-июня 2019 года. Из нее следует, что наибольшие выплаты получают жители Чукотки (24,3 тыс. рублей), Магаданской области (21,6 тыс.) и Камчатки (21,2 тыс.), Мурманской области (19 тыс.) и Якутии (18,9 тыс.). Наименьшие размеры пенсий — в Дагестане (10,9 тыс.), Кабардино-Балкарии (11 тыс.), Карачаево-Черкесии (11,9 тыс.), Калмыкии (12 тыс.) и Ингушетии (12,1 тыс.). По итогам первого полугодия 2018-го пятерки лидеров и антилидеров представляли те же регионы.

В среднем же по стране пенсионеры получают 14,2 тыс. рублей в месяц. За год этот показатель увеличился в среднем на 6%.

На размер выплат влияют в том числе продолжительность стажа, размер зарплаты и повышающие коэффициенты, которые устанавливаются в северных регионах или в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи, пояснили «Известиям» в пресс-службе Пенсионного фонда. Разное сочетание этих факторов влияет на размер средних пенсий по субъектам. Самые высокие выплаты традиционно приходятся на северные регионы, где пенсии назначаются именно с учетом повышающих коэффициентов, уточнили в ПФР.

В фонде также отметили, что Росстат учитывает и государственные, и страховые пенсии. Если же считать только страховые выплаты по старости, то средний размер будет примерно на тысячу больше, отметили в ПФР. Например, в целом по России он составит 15,1 тыс. рублей, сказали в фонде.

Пенсии, как правило, сопоставимы с половиной средней зарплаты в регионе, пояснил «Известиям» председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. По его мнению, отчасти улучшить положение россиян после окончания карьеры могло бы возвращение накопительной пенсии (до 2021 года на нее действует мораторий и все взносы россиян отчисляются на страховую часть будущих выплат).

— Добровольные взносы могут быть своего рода подушкой безопасности — резервом, который гражданин для себя сформирует сверх того, что положено в системе страхования. Удобно, когда этими средствами можно распоряжаться: решить, получить разовой выплатой, в форме надбавки к пенсии пожизненно или на несколько лет или вовсе оставить наследство, — рассуждает Валерий Рязанский.

Ранее президент Владимир Путин поручил индексировать выплаты на 1 тыс. рублей ежегодно. Как писали «Известия», к 2024 году страховые пенсии могут вырасти на 39,4% к уровню 2018-го. Такое изменение спрогнозировали в Минэкономразвития.

Повышение стало возможным благодаря пенсионному маневру, закон о котором в России приняли в прошлом году. Согласно документу, теперь россияне будут заканчивать трудовую деятельность на пять лет позже: женщины в 60 лет, а мужчины — в 65. Во время переходного периода пенсионный возраст планируется ежегодно увеличивать на шесть месяцев. Таким образом, маневр будет завершен в 2028-м.