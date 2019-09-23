В ДТП с двумя маршрутками в Челябинске пострадали 11 человек

Одиннадцать человек получили травмы легкой степени тяжести в результате столкновения двух маршрутных такси в Челябинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города в понедельник, 23 сентября.

Все пострадавшие — взрослые. Десять человек отвезли в пять городских больниц для дополнительного обследования. Один пострадавший был осмотрен на месте и от госпитализации отказался. Тяжелых травм никто не получил, в основном — ушибы и сотрясение головного мозга.

Столкновение маршруток произошло на улице Горького в 17:26 по местному времени (15:26 мск). В пресс-службе регионального УМВД сообщили ТАСС, что дорожная авария произошла из-за того, что один из водителей не выдержал безопасную дистанцию на светофоре и столкнулся с другим транспортным средством.

Бригады скорой помощи прибыли на место ЧП спустя шесть минут.

Ранее, 22 сентября, телеканал РЕН ТВ сообщил о столкновении пяти автомашин на 33-м км МКАД в Москве. По предварительным данным, ДТП произошло при участи четырех легковушек и одного автобуса без пассажиров.

Очевидцы заявили телеканалу, что жертвой аварии стал один человек, еще трое пострадали.