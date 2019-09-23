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Премьер Чехии указал на отсутствие результата от антироссийских санкций

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Фото: TASS/Zuma
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что санкции Евросоюза против России пока не принесли желаемого результата. Об этом политик заявил в интервью Welt, опубликованном в понедельник, 23 сентября.

По мнению Бабиша, Запад не должен ослаблять давление на Россию, при этом должен вести с ней диалог.

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«Прежде всего, мы должны помочь Украине в конфликте с Россией и затем нормализовать отношения с Россией и положить конец конфликту», — подчеркнул Бабиш.

Также, по его мнению, ЕС следует проявить активность в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке.

«Россия имеет влияние на Ближнем Востоке, оттуда беженцы прибывают в Европу (…). Страны, имеющие влияние на конфликты в регионе — США, Иран, Россия — не страдают от потока мигрантов в отличие от нас, европейцев», — добавил чешский премьер. Он также выразил сомнение в том, что Крым когда-либо вернется в состав Украины. Но это, по словам Бабиша, не означает, что Запад должен уменьшить давление на Россию.

18 сентября исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор заявил о необходимости ввести «более широкие санкции» в отношении России. Наиболее «разрушительным» ограничением для страны он назвал ее исключение из международной финансовой системы.

США и страны ЕС начали вводить антироссийские санкции после того, как в 2014 году Крым по итогам референдума присоединился к РФ. В Киеве итоги голосования не признали, там Крым считают временно оккупированной российской территорией. На Западе присоединение Крыма также называют «аннексией», хотя Москва не раз напоминала, что референдум прошел с соблюдением всех необходимых норм законодательства.

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