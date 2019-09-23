В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки

11 полицейских в Краснодарском крае понесли наказание после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера. Об этом сообщили в понедельник, 23 сентября, в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Своих должностей лишились начальник ОМВД по Анапе и его заместитель, а также четверо сотрудников ППС, передает «РИА Новости». Дисциплинарные наказания применили к начальникам полицейских, замешанных в инциденте. Два должностных лица из числа руководителей ГУ МВД по Краснодарскому краю получили строгие выговоры. При этом их должности и имена не разглашаются, пишет сайт kp.ru.

Преступление было совершено в ночь на 26 августа. Трое полицейских, патрулировавших пляж, застали на нем молодую пару — 17-летнюю девушку и парня. По версии следствия, стражи порядка, пообещав не привлекать несовершеннолетнюю к ответственности за непристойное поведение в общественном месте, изнасиловали ее.

Сотрудников правопорядка сначала уволили из правоохранительных органов, а затем 27 августа поместили в СИЗО.

Позднее стало известно, что пострадавшей оказалась волейболистка из Московской области, уточняет телеканал «360».

СУ СК по Краснодарскому краю возбудил дело по ч. 2 ст. 133 УК Российской Федерации («Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера»).

Если вина полицейских будет доказана, то им грозит до пяти лет лишения свободы.