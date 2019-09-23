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Новые требования при перевозке детей автобусами утвердили в России

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Фото: TASS/ZUMA
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В России разработали и утвердили новые требования при перевозке детей автобусами. Об этом заявил в понедельник, 23 сентября, премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями.

Глава кабмина отметил, что подписанное постановление «касается безопасности детей, которые отправляются в автобусные экскурсии».

«Сейчас подписано постановление, которое устанавливает новые требования к организаторам таких поездок, а также к сопровождающим лицам и перевозчикам», — цитирует Медведева «Федеральное агентство новостей».

Будет введено обязательное требование по ремням безопасности, которое ранее существовало только для международных перевозок. За реализацию этого пункта будут отвечать взрослые, сопровождающие детей.

Вице-премьер Максим Акимов подчеркнул, что необходимо минимизировать новые дополнительные риски, так как в среднем ежедневно «осуществляется 1300 организованных перевозок групп детей», пишет сайт kp.ru.

Акимов также отметил, что в 2020 году начнет работу приложение, где можно будет заказать поездку, узнать состояние транспортного средства и квалификацию водителя.

Ранее в этот же день Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату. Премьер отметил, что проблемы с климатом разрушают баланс экологии, повышают риск развития сельского хозяйства и угрожают безопасности людей.

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