В МЧС опровергли сообщения о падении метеорита на Камчатке

Сообщения о падении большого метеорита на Камчатке опровергли в ГУ МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация, что большой метеорит упал недалеко от Петропавловска-Камчатского, пишет «Федеральное агентство новостей».

В марте 2019 года российские ученые смогли установить координаты места падения метеорита, который взорвался у берегов Камчатки 18 декабря прошлого года. Установить это удалось благодаря ультразвуку. Как отметили в камчатском филиале Геофизической службы РАН, хотя энергия небесного тела была сильной, «мощь челябинского метеорита ему переплюнуть не удалось», пишет сайт kp.ru.