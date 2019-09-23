Посольство подтвердило гибель россиянина на Кипре

Посольство России в Республике Кипр подтверждает информацию о гибели россиянина на побережье Протараса. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Facebook 23 сентября.

По данным посольства, речь идет о туристе из России 1954 года рождения, который погиб накануне, 22 сентября.

«Сотрудники консульского отдела посольства находятся в контакте с полицией Кипра, родственниками нашего соотечественника, а также сотрудниками страховой компании. Принимаются все необходимые меры для транспортировки тела на родину», — сказано в сообщении.

По информации местных СМИ, мужчина утонул в Средиземном море. Туриста обнаружили на пляже без сознания, врачи не смогли его спасти. Иных подробностей не приводится.

Ранее, 7 сентября, в бассейне на территории одного из частных домов на Кипре утонул трехлетний ребенок. Изначально сообщалось, что речь идет о девочке из России. Позднее в посольстве РФ в республике уточнили, что погибшим является мальчик с Украины.