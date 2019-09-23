Свыше 30 га заброшенных земель засеяли в Подмосковье в 2019 году

В Московской области с начала 2019 года засеяли больше 30 га заброшенных земель. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«Мы активно продолжаем осваивать заросшие и заброшенные земли. С начала года ввели в сельхозоборот более 30 тыс. га, что позволило увеличить процент использования пахотных земель», — приводит слова министра телеканал «360».

В 2018 году в Московской области в оборот ввели более 62,5 тыс. га земель, хотя планировалось засеять 60 тыс. га. Среди лидеров по площади распаханных земель — Клин, где в оборот введено 3,3 тыс. га, Ступино с 3 тыс. га, Солнечногорск и Шаховская, где обработали по 2,1 тыс. га. Разин отметил, что с 2013 года в области засеяли уже более 360 тыс. га неиспользованной ранее земли, пишет РИАМО.