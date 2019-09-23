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Субботник провели на Озере лотосов во Владивостоке

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Во Владивостоке состоялся экологический субботник на Озере лотосов. В нем приняли участие депутаты законодательного собрания региона и общественники.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе заксобрания, озеро лотосов расположено в пригороде Владивостока на северном побережье бухты Бражникова у мыса Соловьева. Территорию привели в порядок председатель заксобрания Приморья, координатор федерального партийного проекта «Чистая страна» Александр Ролик, дети из социально-реабилитационного центра «Парус надежды», представители общественных организаций и депутаты.

Лотосы считаются жемчужиной Дальнего Востока и одним из символов Приморья. Цветок занесен в Красную книгу.

В конце августа в Хабаровском крае завершился сезон цветения лотосов. Первые цветки обычно начинают появляться в 20-х числах июля, и любоваться ими можно до середины августа. В некоторых случаях явление можно наблюдать в первых числах сентября, но это — большая редкость.

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