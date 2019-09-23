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Кремль попросил не сомневаться в словах Путина об амнистии капиталов

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал представителей бизнеса верить словам президента России Владимира Путина о гарантиях в рамках амнистии капитала. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает «РИА Новости».

«Нужно доверять словам президента, он неоднократно доказывал состоятельность своих слов», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли предприниматели доверять словам российского лидера в свете информации о нарушении этих гарантий.

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Речь идет о сообщении газеты «Ведомости», согласно которому Федеральная служба безопасности (ФСБ) якобы нарушила гарантии и использовала декларацию предпринимателя, поданную в рамках амнистии капитала. По информации издания, это было сделано, чтобы доказать вину бизнесмена в ходе уголовного дела.

Песков добавил, что «в целом, безусловно, все гарантии, которые давались, должны выполняться». Однако от комментариев по конкретному делу он воздержался.

«Мы видели газетные публикации, но, не зная деталей дела <…>, очень сложно что-то сказать», — пояснил он.

22 мая сообщалось, что Совет Федерации одобрил пакет законов о продлении амнистии капитала с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года. Участникам амнистии капиталов предоставляются гарантии от уголовного и административного преследования, если правонарушения, связанные с приобретением имущества, были совершены до 1 января 2019 года.

29 мая глава государства подписал соответствующий документ.

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