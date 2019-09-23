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Капитальный ремонт ТЮЗа в Волгограде начнется в 2020 году

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Проект капитального ремонта Театра юного зрителя в Волгограде обойдется примерно в 6,3 млн рублей. Такова стартовая цена закупки, размещенной на официальном портале госзаказов. Знаменитая мозаичная композиция на главном фасаде здания сохранит свой нынешний облик.

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру», приоритет при определении победителя аукциона будут иметь представители малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. До 31 марта 2020 года подрядчику предстоит разработать два этапа работ. На первом этапе в театре починят кровлю и фасады, на втором — приведут в порядок инженерные коммуникации и частично переоборудуют внутренние помещения.

В частности, планируется заменить мраморное покрытие перед главным входом (оно станет антискользящим), снять плитку с фасадов, облицевать цоколь полированным гранитом, обустроить летнюю сцену под открытым небом, заменить деревянные окна пластиковыми.

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