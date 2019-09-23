Прямой эфир

Отопительный сезон раньше срока начался в Брянске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отопительный сезон стартовал в Брянске. Из-за похолодания тепло в дома начнут подавать раньше привычного срока.

Постановление о начале отопительного сезона подписал мэр Брянска Александр Макаров. Все городские котельные будут запущены в ближайшие дни. Первыми отопление получат социальные учреждения, школы и детские сады. Об этом пишет интернет-газета «Брянские новости».

Отопительный сезон в 2019 году начнется раньше привычного срока. Это связано с наступившим в регионе похолоданием. Ранее сообщалось, что в ряде регионов синоптики прогнозируют заморозки. Тепло начали подавать в жилые дома в Москве, Оренбурге, Татарстане, Карелии и в других территориях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пробное включение отопления проведут в жилых домах Оренбурга
Пробный пуск отопления провели в Мурманске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019