Отопительный сезон раньше срока начался в Брянске

Отопительный сезон стартовал в Брянске. Из-за похолодания тепло в дома начнут подавать раньше привычного срока.

Постановление о начале отопительного сезона подписал мэр Брянска Александр Макаров. Все городские котельные будут запущены в ближайшие дни. Первыми отопление получат социальные учреждения, школы и детские сады. Об этом пишет интернет-газета «Брянские новости».

Отопительный сезон в 2019 году начнется раньше привычного срока. Это связано с наступившим в регионе похолоданием. Ранее сообщалось, что в ряде регионов синоптики прогнозируют заморозки. Тепло начали подавать в жилые дома в Москве, Оренбурге, Татарстане, Карелии и в других территориях.