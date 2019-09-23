Бетонный забор превратят в «Стену истории» в селе в ЕАО

В селе Валдгейм Еврейской автономной области (ЕАО) бетонный забор школы им. И.А. Пришкольника превратят в «Стену истории». Граффити выполнит биробиджанский художник Илья Мерзляков.

Согласно задумке на десяти бетонных плитах отразят историю села и самого образовательного учреждения. На них нанесут масштабные изображения выдающихся сельчан, пишет ИА ЕАОMedia.

На прошедших выходных художник завершил роспись первой плиты, на которой изобразил фото Лейба Резника — первого садовода ЕАО.

Идея реализовать проект «Стена истории» появилась в 2018 году, после чего был объявлен сбор средств. Собрать требуемую сумму и начать работы удалось только сейчас.