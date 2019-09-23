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Размытый участок дороги восстановили в Хабаровском крае

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В Ульчском районе Хабаровского края полностью восстановили участок дороги Селихино–Николаевск-на-Амуре в районе поселка Циммермановка. Ранее его размыла река Мятая, сообщает сайт краевого правительства.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона рассказали, что в основании дороги уложили трубу для дождевого потока, а образовавшуюся промоину засыпали скальником. Автомобилисты начали ездить по дороге с воскресенья, 22 сентября.

Как отмечает ИА AmurMedia, рабочие восстановили не основную дорогу, а объездной участок трассы. На главной мост сейчас находится под водой, движение возобновят, как только снизится уровень воды.

17 сентября сообщалось, что в Хабаровском крае жители отдаленного села Арка в Охотском районе оказались в транспортной изоляции. Река Охота вышла из берегов и смыла дорогу.

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