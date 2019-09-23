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Двухэтажный дом сгорел в поселке в Якутии

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В Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) произошел пожар в двухэтажном здании в поселке Светлый. Об этом сообщает пресс-служба Государственной противопожарной службы республики.

В понедельник, 23 сентября, в 8:23 на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании дома на улице Воропая. К моменту прибытия пожарных в окнах второго этажа был виден открытый огонь и сильное задымление внутри здания, пишет ИА SakhaNews.

Информации о пострадавших и погибших нет. В тушении были задействованы 20 человек личного состава и четыре единицы техники.

Обстоятельства и причины возникновения возгорания устанавливаются.

23 сентября в Саратовской области произошел пожар в частном доме. Погибли четыре человека.

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