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СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

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Управление Следственного комитета России по Тверской области установило личность убийцы певца Михаила Воробьева, выступавшего под псевдонимом Михаил Круг, и обстоятельства убийства. О деталях преступления, совершенного 17 лет назад, сообщили в пресс-службе СКР в понедельник, 23 сентября.

Как уточнили в ведомстве, артиста застрелил член преступной группировки «Тверские волки» Дмитрий Веселов. Вечером 30 июня 2002 года, когда в Твери праздновали День города, двое мужчин проникли в дом Круга в поселке Мамулино. Они собирались ограбить певца.

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Выяснилось, что бандиты отправились грабить певца по заказу криминального авторитета, известного под прозвищем Лом. Он сообщил злоумышленникам, что вечером 30 июня Круга и его семьи не должно было быть дома.

Убивать певца не планировалось — преступники охотились за антиквариатом и другими ценностями. Заказчик рассчитывал на то, что Круг после ограбления обратится к нему за помощью и он поможет вернуть похищенное имущество. В качестве платы за услуги Лом собирался попросить Круга выплачивать ему часть гонораров.

Вопреки ожиданиям бандитов артист вернулся домой и застал их врасплох. Тогда Веселов дважды выстрелил в Круга из пистолета «ТТ», а также застрелил охранявшую дом собаку. После этого злоумышленник и его подельник, член «Тверских волков» Александр Агеев, скрылись с места происшествия.

После выстрелов в грудь и живот Круг скончался в одной из тверских больниц. Годом позже в лесном массиве на территории Кимрского района области был убит Веселов. С ним расправился еще один участник банды «Тверские волки» Александр Осипов, который был поклонником творчества певца. В связи со смертью Веселова уголовное дело было прекращено.

7 августа сообщалось, что киллер из банды «Тверские волки» Александр Агеев, отбывающий пожизненное заключение, признался в убийстве Круга. Накануне он участвовал в следственном эксперименте в доме артиста.

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