Слона из яблок разграбили и восстановили в Ставрополе

Жители Ставрополя восстановили разворованный арт-объект «Яблочный слон», сообщил мэр города Андрей Джатдоев. Ранее с установленной на Александровской площади композиции растащили около тонны фруктов.

После этого десятки людей специально приезжали сюда, чтобы нанизать на пустые шурупы новые яблоки. В итоге к вечеру воскресенья арт-объекту вернули прежний вид.

Как пишет NewsTracker, история с яблочным слоном повлекла за собой многочисленные шутки и пародии в интернете.