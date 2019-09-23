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Слона из яблок разграбили и восстановили в Ставрополе

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Жители Ставрополя восстановили разворованный арт-объект «Яблочный слон», сообщил мэр города Андрей Джатдоев. Ранее с установленной на Александровской площади композиции растащили около тонны фруктов.

После этого десятки людей специально приезжали сюда, чтобы нанизать на пустые шурупы новые яблоки. В итоге к вечеру воскресенья арт-объекту вернули прежний вид.

Как пишет NewsTracker, история с яблочным слоном повлекла за собой многочисленные шутки и пародии в интернете.

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