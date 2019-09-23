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Минфин анонсировал сокращения госслужащих

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В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

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Реформа предполагает повышение зарплат оставшимся сотрудникам, приводит слова чиновницы «Газета.Ру».

Если не принять вовремя такие меры, в дальнейшем зарплаты госслужащих будут индексировать лишь на уровень инфляции, так как иначе пришлось бы дополнительно искать около 100 млрд рублей каждый год.

Сокращение госаппарата планируют провести в два этапа: сначала «автоматически», а затем путем его структурного совершенствования, сообщает «РИА Новости».

Таким образом, в 2020 году численность сотрудников центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократят на 10%, а территориальных органов — на 5%.

По словам Нестеренко, исчезнут подразделения, занимающиеся организационными вопросами, документацией, административной деятельность, финансово-экономической и также информационной.

Проект постановления о сокращении численности федеральных чиновников и работников органов исполнительной власти был размещен на портале проектов нормативных актов еще в 2018 году. Меры были разработаны с целью повышения эффективности деятельности госорганов и оптимизации штата.

В августе Минфин предложил передать дублирующиеся и непрофильные функции российских министерств на аутсорсинг. Предлагается составить список полномочий, которые возможно перераспределить, а, чтобы избежать дублирование и рост числа сотрудников, создать реестр, фиксирующий функции ведомств.

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