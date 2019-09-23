Счетная палата проверит траты властей Воронежа на подсветку

Контрольно-счетная палата Воронежа начинает проверку реализации проекта по созданию в центре города архитектурной подсветки фасадов зданий. В 2018 году правительство области выделило на эти цели около 100 млн рублей, проведя порядка 10 аукционов.

В частности, аудиторы проанализируют результативность и законность использования средств из городского бюджета. Как напоминает ИА «Абирег», воронежское МКУ «Городская дирекция единого заказчика ЖКХ» провело сеть тендеров на выбор подрядчика, который должен был установить архитектурно-художественную подсветку фасадов зданий на сумму 95,6 млн рублей.

Проекты достались компаниям «Фирма вис», ООО «Энерго-с» и ООО «Профсити». Работы финансировались из бюджетов разных уровней. Позже стало известно, что из региональной казны поступило 90 млн рублей.

17 сентября сообщалось, что в этом году власти Воронежа решили потратить на подсветку 64 млн рублей.