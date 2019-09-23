Прямой эфир

Счетная палата проверит траты властей Воронежа на подсветку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Контрольно-счетная палата Воронежа начинает проверку реализации проекта по созданию в центре города архитектурной подсветки фасадов зданий. В 2018 году правительство области выделило на эти цели около 100 млн рублей, проведя порядка 10 аукционов.

В частности, аудиторы проанализируют результативность и законность использования средств из городского бюджета. Как напоминает ИА «Абирег», воронежское МКУ «Городская дирекция единого заказчика ЖКХ» провело сеть тендеров на выбор подрядчика, который должен был установить архитектурно-художественную подсветку фасадов зданий на сумму 95,6 млн рублей.

Проекты достались компаниям «Фирма вис», ООО «Энерго-с» и ООО «Профсити». Работы финансировались из бюджетов разных уровней. Позже стало известно, что из региональной казны поступило 90 млн рублей.

17 сентября сообщалось, что в этом году власти Воронежа решили потратить на подсветку 64 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Welcome-центры для туристов появятся в Воронеже
Шесть предприятий планируют стать новыми резидентами воронежской ОЭЗ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019