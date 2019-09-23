Лучшего в России водителя трамвая определили в Казани

В Казани прошел всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». Как пишет ТАСС 23 сентября, соревнования проходили в Казани среди 31 участника из 24 городов России.

Состязания длились три дня. Участникам были предоставлены трамваи типа «Спектр 71-407», АКСМ 62103 и КТМ-623.

Вагоновожатые демонстрировали навыки вождения трамвая на специальной трассе, приемки трамвая перед выездом на линию, знания устройства трамвая, правил технической эксплуатации и правил дорожного движения.

В этом году программу дополнили модулем «Комфортное вождение» — участникам нужно было управлять трамваем так, чтобы при выполнении упражнений не расплескалась вода из открытого контейнера, который стоял посередине салона.

По итогам состязаний лучшим водителем трамвая в России признан екатеринбуржец Сергей Беляев. Приз за первое место — 300 тыс. рублей.

«Меня за месяц до конкурса сняли с линии. Я упорно готовился, каждый день решал теоретические билеты и по несколько раз в день проходил трассу», — рассказал победитель.

Второе место занял Александр Пехов из Коломны, он выиграл 150 тыс. рублей. Третье место и 50 тыс. рублей поделили Павел Гнусов из Ижевска и Миляуша Салихова из Казани.

Конкурс был организован Научно-Исследовательским институтом автомобильного транспорта по заказу Минтранса. В программу состязаний был включены элементы стандартов WorldSkills.