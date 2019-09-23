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Жителя Тюменской области оштрафовали за массовое заболевание из-за рыбы

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В Тюменской области 16 человек заболели описторхозом после употребления рыбы. Мужчину, который продавал закопченных язей, оштрафовали на 30 тыс. рублей.

По данным следствия, житель Голышманово поймал рыбу в Югре, самостоятельно ее закоптил и продал потребителям на рынке. Позже выяснилось, что рыба была заражена личинками описторхисов. Пострадавшие обратились в полицию.

По факту производства и сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело, пишет megatyumen.ru со ссылкой на «Вслух.ру». Рыбак согласился с предъявленным обвинением. По решению суда он выплатил штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что ученые изучили рыбу в Томской области, которая считается одним из основных очагов описторхоза. Специалисты пришли к выводу, что весь язь в местных реках заражен паразитическими червями.

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