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Внук Льва Яшина объяснил учреждение премии его имени

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Фото: ТАСС/Игорь Уткин
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Внук Льва Яшина Василий Фролов объяснил учреждение изданием France Football премии имени выдающегося советского вратаря. Об этом 23 сентября сообщает телеканал «360».

По словам Фролова, он лично присутствовал в Париже на пресс-конференции, посвященной этому мероприятию.

«France Football искренне считают Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола, поэтому и хотели назвать этот трофей в его честь», — завил Фролов.

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Он отметил, что руководство издания связалось с ним и его родственниками месяц назад по вопросу учреждения премии. По словам Фролова, быть внуком великого спортсмена — большая ответственность, однако это вдохновляет его.

«Считаю, что такой приз должен быть. Потому что вратари — особенная часть футбола и их надо оценивать по-особенному. Это большая гордость, что приз будет называться именем Яшина: не только для нашей семьи, но и для всей страны», — приводит слова Фролова «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем, Фролов посетовал на то, что живых воспоминаний о Льве Яшине у него почти нет, поскольку голкипер умер, когда ему было четыре года.

Французское издание France Football учредило премию имени советского вратаря Льва Яшина, которая будет вручаться лучшему футболисту в этом амплуа по итогам календарного года. Перечень кандидатов на звание лучшего вратаря огласят во Франции 21 октября, а победителя определят 180 представителей СМИ со всего мира.

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», Лев Яшин является единственным в мире вратарем, получившим награду «Золотой мяч».

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