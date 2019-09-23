Внук Льва Яшина объяснил учреждение премии его имени

Внук Льва Яшина Василий Фролов объяснил учреждение изданием France Football премии имени выдающегося советского вратаря. Об этом 23 сентября сообщает телеканал «360».

По словам Фролова, он лично присутствовал в Париже на пресс-конференции, посвященной этому мероприятию.

«France Football искренне считают Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола, поэтому и хотели назвать этот трофей в его честь», — завил Фролов.

Он отметил, что руководство издания связалось с ним и его родственниками месяц назад по вопросу учреждения премии. По словам Фролова, быть внуком великого спортсмена — большая ответственность, однако это вдохновляет его.

«Считаю, что такой приз должен быть. Потому что вратари — особенная часть футбола и их надо оценивать по-особенному. Это большая гордость, что приз будет называться именем Яшина: не только для нашей семьи, но и для всей страны», — приводит слова Фролова «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем, Фролов посетовал на то, что живых воспоминаний о Льве Яшине у него почти нет, поскольку голкипер умер, когда ему было четыре года.

Французское издание France Football учредило премию имени советского вратаря Льва Яшина, которая будет вручаться лучшему футболисту в этом амплуа по итогам календарного года. Перечень кандидатов на звание лучшего вратаря огласят во Франции 21 октября, а победителя определят 180 представителей СМИ со всего мира.

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», Лев Яшин является единственным в мире вратарем, получившим награду «Золотой мяч».