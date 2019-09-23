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Более 1 тыс. человек примут участие в экономическом форуме в Брянске

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В Брянске состоится VIII Славянский международный экономический форум. Организаторы считают, что в мероприятии примут участие более 1 тыс. человек.

Темой форума в 2019 году станет «Сбережение и приумножение человеческого потенциала». В рамках мероприятия пройдут тематические заседания, биржа деловых контактов, а также выставка. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

На текущий момент зарегистрировались более 500 человек. Свое участие подтвердили порядка 60 экспертов.

СМЭФ-2019 состоится 18 октября, центральной площадкой форума станет концертный зал «Дружба».

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