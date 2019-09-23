«Одноклассники» представят премьеру мультсериала по «Звездным войнам»

Социальная сеть «Одноклассники» представит эксклюзивную для России премьеру мультсериала, снятого по мотивам «Звездных войн».

Видеоролики Star Wars Roll Out сняты японским режиссером-аниматором Хидео Итоянаги и рассказывают короткие истории о героях саги, говорится в понедельник, 23 сентября, в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Анимационные эпизоды будут выходить на официальной странице «Звёздные Войны» в соцсети.

«Первый видеоролик будет опубликован 24 сентября в 11:00 по московскому времени», — отмечается в сообщения.

Эпизоды будут выходить еженедельно, всего в группе покажут 15 роликов. Пользователи социальной сети смогут увидеть не только дроида BB-8, но и искательницу Рей, в прошлом штурмовика Первого Ордена Финна, юного Хана Соло с его другом Чубаккой и пиратку Маз Каната.

Star Wars Roll Out — четвертая серия анимационных роликов, которая в России эксклюзивно представлена только в официальной группе «Звездные Войны» в ОК. Ранее пользователи смогли посмотреть «Звездные Войны: Моменты», «Звездные Войны: Галактика приключений», «Звездные Войны: Занятные факты».

В начале сентября сообщалось, что региональные СМИ и местные газеты получат дополнительный охват в социальной сети «Одноклассники». Пользователи соцсети по всей России смогут узнавать о самых актуальных событиях города и региона благодаря запуску новой системы поддержке медиа.