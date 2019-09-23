Охранники в торговом центре в Петербурге избили двух покупателей

Охранники одного из магазинов торгового центра «Галерея» в Санкт-Петербурге жестоко избили двух покупателей. Об этом 23 сентября сообщил телеканал «78».

Инцидент произошел в ТЦ на Лиговском проспекте вечером 22 сентября. По словам одного из пострадавших, они с другом отправились за покупками, когда охранники одного из магазинов заподозрили их в краже кепки. При этом, уточнил мужчина, его товарищ пришел в магазин в этом головном уборе, пишет «Федеральное агентство новостей».

Обоих посетителей задержали и жестоко избили. Очевидцы вызвали на место ЧП полицию и скорую помощь. Одного из пострадавших госпитализировали в Мариинскую больницу. Врачи диагностировали у него травмы головы, в том числе двойной перелом челюсти.

Оба пострадавших написали заявления в правоохранительные органы, пишет сайт kp.ru. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

В августе сообщалось, что возбуждено дело после избиения ребенка охранником магазина в Карелии.