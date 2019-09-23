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В 25 школах Липецкой области откроют «Точки роста»

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Центры «Точка роста» откроют в 25 школах Липецкой области 24 сентября. На оборудование образовательных учреждений направили более 39 млн рублей.

«Точки роста» появляются в сельских школах региона. Дети получат возможность обучаться технологии, информатике и другим предметам на новом оборудовании. В центрах дети будут работать в командах, создавать свои проекты, смогут принимать участие в региональных и федеральных конкурсах и олимпиадах. Об этом сообщает LipetskMedia.

Финансирование направили на закупку современного оборудования, в том числе квадрокоптеров, очков виртуальной реальности, 3D-принтеров, конструкторов и новых компьютеров. Кроме того, в шахматных зонах появились наборы шахмат и часы.

Все образовательные центры оформлены в едином стиле в соответствии с брендбуком. Для коворкингов закупили дизайнерские столы, стулья и пуфы. Преподаватели прошли обучение на платформе «Фонд новых форм развития образования».

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