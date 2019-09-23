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Пятилетняя девочка погибла на пожаре в Иркутске

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В Иркутске произошел пожар в четырехэтажном доме. Погибла пятилетняя девочка, двухлетний мальчик получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

По информации ИА IrkutskMedia, горела квартира на первом этаже. К моменту прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 25 человек. Еще троих, находившихся на втором этаже, спасли сотрудники МЧС.

В результате происшествия двухлетний мальчик и пятилетняя девочка получили травмы и были госпитализированы. Девочку спасти не удалось, она скончалась в больнице.

Площадь возгорания составила 16 кв. м. Причины, ущерб и виновные устанавливаются.

В ночь на 22 сентября в Удмуртии произошел пожар в жилом одноэтажном доме. Погибли двое взрослых и ребенок.

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