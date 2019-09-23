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В Кремле призвали доверять словам Путина об амнистии капитала

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Бизнес может доверять словам президента России Владимира Путина о гарантиях в рамках амнистии капитала. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя журналистам публикацию газеты «Ведомости» о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) якобы в нарушение этих гарантий использовала декларацию предпринимателя, поданную в рамках амнистии капитала, чтобы доказать его вину по уголовному делу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 23 сентября.

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«Бизнес, безусловно, может доверять словам президента. Нужно доверять словам президента, он неоднократно доказывал состоятельность своих слов», — сказал Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ, могут ли предприниматели после подобных действий силовиков доверять словам Путина о том, что участники амнистии капиталов не столкнутся с административным или уголовным преследованием и к ним не будет претензий от налоговых служб и правоохранительных органов.

По словам пресс-секретаря, «в целом, безусловно, все гарантии, которые давались, должны выполняться».

Первая волна амнистии капитала проводилась в России 2015–2016 годах. Вторая действует с 1 марта 2018 года. В мае 2019 года российский лидер подписал изменения в закон о продлении амнистии до 1 марта 2020 года. Россиянам предлагалось подавать специальные декларации, им был обещан режим налоговой тайны и освобождение от ответственности, платить налог с активов не требовалось.

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