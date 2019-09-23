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Почти 40 рейсов отменено или задержано в аэропортах Москвы 23 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В московских аэропортах 23 сентября отменено или задержано 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Больше всего изменений в расписании зафиксировано в аэропорту Домодедово, где задержали 21 рейс и семь отменили. Во Внуково перенесли вылет трех рейсов, четыре отменили, а в Шереметьево задержали четыре рейса.

Причиной изменения в расписаниях столичных аэропортов назвали неблагоприятные погодные условия. 23 сентября в городе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, порывы которого могут достигать 17 м/с, пишет «Федеральное агентство новостей».

22 сентября сообщалось, что более 30 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы.

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