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Пробное включение отопления проведут в жилых домах Оренбурга

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Пробные топки начнутся в жилых домах Оренбурга. Тепло подадут в здания 24 сентября.

Постановление о запуске отопления подписал глава Оренбурга Дмитрий Кулагин. В администрации пояснили, что отопительный сезон по нормативам начинается при установлении среднесуточной температуры воздуха не выше 8 градусов в течение пяти дней. Прогнозы говорят о грядущем похолодании, в связи с чем в жилых домах произведут пробный запуск тепла. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Отопление уже включено в 36 детских садах, девяти больницах и 16 школах.

Ранее сообщалось, что постановление о начале отопительного сезона для объектов социальной сферы подписали в Липецке.

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