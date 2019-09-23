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Новые автобусы закупили для школ в Астраханской области

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Ключи от новых автобусов вручили руководству школ в Астраханской области. Автопарк пополнился во всех сельских районах.

Торжественное вручение ключей провел губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Школы, техникумы, колледжи, областной центр развития творчества и кадетская школа-интернат получили 47 новых транспортных средств. Об этом сообщает «Астрахань-24».

По мнению Бабушкина, благодаря новым автобусам учащиеся из отдаленных населенных пунктов получат возможность участвовать в спортивных, научных и культурных мероприятиях Астраханской области и страны.

Автобусы приобретены за счет областного бюджета. До конца года в регионе появится еще 50 транспортных средств для учебных заведений.

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