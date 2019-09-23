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Более 2 млн т зерна собрали в Омской области

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Аграрии в Омской области почти завершили сбор зерновых и зернобобовых культур. Значительную часть урожая собрали за выходные благодаря теплой погоде.

По данным министерства сельского хозяйства, в регионе обмолочено порядка 1,3 млн га зерновых и зернобобовых культур. Это 68,8% от запланированной площади. Намолочено 2,2 млн т зерна, урожайность составила 16,6 центнеров с гектара. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

В уборочной кампании лидируют Русско-Полянский, Таврический, Омский, Павлоградский и Черлакский районы. В трех районах на 99% завершена уборка льна-долгунца. Кроме того, уборка овощей завершена на 73,9%, картофеля — на 87,2%.

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