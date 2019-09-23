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Путин назвал распространение рака вызовом для всего человечества

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Онкологические заболевания — вызов для всего человечества. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам и гостям второго Международного форума онкологии и радиологии.

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«Чтобы ответить на него, добиться настоящего прорыва, необходима широкая международная кооперация, направленная на обмен лучшими клиническими практиками, на поиск нестандартных мер на основе междисциплинарного подхода, интеграции возможностей ядерных и цифровых технологий, новейших достижений в сфере биологии, химии, генетики, других отраслей фундаментальной науки», — говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля.

Россия открыта для такого партнерства, подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что приоритетом в госполитике в области здравоохранения должно стать выстраивание передовой, ориентированной прежде всего на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения. Чтобы этого добиться, по его словам, понадобится координация усилий властей, медиков, ученых, волонтеров и некоммерческих организаций.

Ранее в сентябре главный онколог Минздрава РФ, академик Российской академии наук Андрей Каприн заявил, что за последние 10 лет заболеваемость раком выросла на 23,7% в то время как смертность за это же время практически не изменилась — ее удается удерживать на уровне 197,9 случая на 100 тыс. человек.

На борьбу с раковыми опухолями выделены «беспрецедентно большие средства», сообщили в Минздраве.

«Всего на программу борьбы с онкологическими заболеваниями до 2024 года предусмотрен 1 трлн рублей и я считаю, что программа, ее целенаправленная реализация поможет существенно улучшить и систему оказания медицинской помощи и даст импульс для развития собственного производства фармпрепаратов и необходимой техники» — говорится в комментарии ведомства, поступившего в распоряжение «Известий».

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