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В Москве бесплатно покажут фильмы эпохи перестройки

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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В московских кинотеатрах с 1 октября по 6 ноября бесплатно покажут 10 фильмов эпохи перестройки. Об этом 23 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Кинопоказы пройдут в сети кинотеатров «Москино» в рамках программы «Синематека: в тихом омуте». Зрители увидят 10 лент, снятых с 1985 по 1991 год включительно. Среди них — «Игра с неизвестным», «Меня зовут Арлекино», «Сиз ким сиз?» и «Обвиняется свадьба».

Все фильмы были выбраны кинокритиками. Как пишет «Москва 24», в новом цикле показов «Синематеки» зрителям покажут ленты из стран Прибалтики, Грузии, Таджикистана и других бывших советских республик. Картины из архива покажут с 35-миллиметровой пленки в кинотеатрах «Звезда», «Факел» и «Юность».

Вход на сеансы бесплатный, но необходима предварительная регистрация, уточняет агентство городских новостей «Москва».

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