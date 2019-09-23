Прямой эфир

Аллею лиственниц высадили в Ижевске в рамках акции «Лес Победы»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ижевске создан «Лес Победы». По информации пресс-службы минприроды Удмуртии, проект направлен на массовое лесовосстановление. По всей стране будут высажены миллионы деревьев в память жертв Великой Отечественной войны.

Аллея лиственниц появилась на территории Ботанического сада Удмуртского государственного университета. Также там были посажены именные деревья в честь Героев Советского Союза, отмечает ИА «Сусанин».

Ранее Федеральное агентство лесного хозяйства запустило в соцсети «ВКонтакте» приложение «Сохраним лес» в рамках одноименной всероссийской акции, стартовавшей 14 сентября. Приложение представляет собой интерактивную карту, на которой отмечены территории, где будут высажены деревья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Горит оно огнем: «зеленые легкие планеты» стремительно уменьшаются
В Амазонии бушуют пожары, но это мало кого волнует
Посеешь и не пожнешь: пожары в Сибири напомнили о проблеме восстановления лесов
К 2030-му Россия может столкнуться с нехваткой семян и саженцев, предупреждают биологи

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019