Аллею лиственниц высадили в Ижевске в рамках акции «Лес Победы»

В Ижевске создан «Лес Победы». По информации пресс-службы минприроды Удмуртии, проект направлен на массовое лесовосстановление. По всей стране будут высажены миллионы деревьев в память жертв Великой Отечественной войны.

Аллея лиственниц появилась на территории Ботанического сада Удмуртского государственного университета. Также там были посажены именные деревья в честь Героев Советского Союза, отмечает ИА «Сусанин».

Ранее Федеральное агентство лесного хозяйства запустило в соцсети «ВКонтакте» приложение «Сохраним лес» в рамках одноименной всероссийской акции, стартовавшей 14 сентября. Приложение представляет собой интерактивную карту, на которой отмечены территории, где будут высажены деревья.